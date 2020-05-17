Появился четвертый кандидат в президенты УПЛ

Юрист Юрий Юрченко примет участие в президентских выборах украинской Премьер-лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

О выдвижении кандидатуры на должность он рассказал сам через соцсети.

Также возглавить УПЛ могут руководитель Львовской областной Федерации футбола Александр Шевченко, эксперт Михаил Метревели и бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук.

Саму процедуру выборов планируется провести после завершения сезона 2019/20.

И че?) Идем кофе пить?)☕️

Если же УПЛ так ждет меня!)

Что никак не может провести выборы … все переносит их … и переносит …

То так и быть – я подал все-таки заявление о самовыдвижении на участие в выборах Президента УПЛ !)

Стадион, так стадион !)

Думайте