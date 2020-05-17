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Футбол

Появился четвертый кандидат в президенты УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Юрист Юрий Юрченко примет участие в президентских выборах украинской Премьер-лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

О выдвижении кандидатуры на должность он рассказал сам через соцсети.

Также возглавить УПЛ могут руководитель Львовской областной Федерации футбола Александр Шевченко, эксперт Михаил Метревели и бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук.

Саму процедуру выборов планируется провести после завершения сезона 2019/20.

И че?) Идем кофе пить?)☕️
Если же УПЛ так ждет меня!)
Что никак не может провести выборы … все переносит их … и переносит …
То так и быть – я подал все-таки заявление о самовыдвижении на участие в выборах Президента УПЛ !)
Стадион, так стадион !)
Думайте

Источник: sportanalytic.com
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