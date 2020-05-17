Появился четвертый кандидат в президенты УПЛ

Юрист Юрий Юрченко примет участие в президентских выборах украинской Премьер-лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua
О выдвижении кандидатуры на должность он рассказал сам через соцсети.
Также возглавить УПЛ могут руководитель Львовской областной Федерации футбола Александр Шевченко, эксперт Михаил Метревели и бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук.
Саму процедуру выборов планируется провести после завершения сезона 2019/20.
И че?) Идем кофе пить?)☕️
Если же УПЛ так ждет меня!)
Что никак не может провести выборы … все переносит их … и переносит …
То так и быть – я подал все-таки заявление о самовыдвижении на участие в выборах Президента УПЛ !)
Стадион, так стадион !)
Думайте
Источник: sportanalytic.com