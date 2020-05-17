Рафаилов рассказал, кто из игроков Зари интересен европейским клубам

Бывший генеральный директор луганской “Зари” Сергей Рафаилов назвал имена игроков, которые в скором будущем могут уйти на повышение в европейские клубы.

По словам функционера, сразу три игрока “Зари” находятся под прицелом скаутов, причем, Богдан Михайличенко мог покинуть клуб уже этой зимой.

В зимнее трансферное окно были звонки. На уровне переговоров были предложения. На меня выходили. Проявляли интерес к ряду футболистов. Но, понимаете, продавать одного и того же футболиста из «Динамо» или «Шахтера» и из «Зари» – совсем разные предложения.

За Михайличенко смотрят очень давно. Ездят скауты, они обращаются за билетами. Не говорят, но нам удавалось узнавать, за кем следят. Да, есть внимание к Михайличенко, Чеберко, Кочергину

Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко интересен загребскому “Динамо”, в то время, как к Кочергину приписывали интерес клубов Бундеслиги.