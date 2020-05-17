Соболь: Переговоры о моем выкупе на завершающей стадии

Защитник “Брюгге” Эдуард Соболь стремится подписать полноценный контракт с бельгийцами. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Каковы твои личные планы?

– “Брюгге” хочет продлить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у “Шахтера”. Заразз переговоры с “горняками”, которому я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание?

– Да. В “Брюгге” меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в “Брюгге”, поставил себе цель, закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе, – сказал 25-летний украинец.