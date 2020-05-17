Понедельник, 18 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСоболь: Переговоры о моем выкупе на завершающей стадии
Футбол

Соболь: Переговоры о моем выкупе на завершающей стадии

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Брюгге” Эдуард Соболь стремится подписать полноценный контракт с бельгийцами. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Каковы твои личные планы?
– “Брюгге” хочет продлить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у “Шахтера”. Заразз переговоры с “горняками”, которому я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание?
– Да. В “Брюгге” меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в “Брюгге”, поставил себе цель, закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе, – сказал 25-летний украинец.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лунин узнал, где завершит сезон

“Динамо” заблокировало переход хавбека в “Тоттенхэм”

Богдан Михайличенко
Рафаилов рассказал, кто из игроков Зари интересен европейским клубам

Эдуард Соболь
Переговоры по переходу Соболя находятся на финальном этапе

Экс-центрбека “Динамо” готовы продать за копейки

Закрыть