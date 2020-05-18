Чеснаков может покинуть Ворсклу

Один из лидеров и ветеранов полтавской “Ворсклы” Владимир Чеснаков по окончанию сезона может покинуть свой клуб.

Контракт воспитанника клуба подходит к завершению, но о новом соглашении речь пока не идет, отметил полузащитник.

«Не было никаких разговоров. Если я не ошибаюсь, в подвешенном состоянии находятся 7 или 8 футболистов.

Сейчас такое время, что можно наслаждаться общением с детьми. Проблемы с продлением контракта будем решать по мере поступления»

Напомним, в общей сложности в составе полтавского клуба Владимир Чеснаков провел 344 матча, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Нынешний сезон 13 для игрока в составе “Ворсклы”.