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Футбол

Чигринский – о трансфертном будущее

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник Аеке Дмитрий Чигринский не знает, где продолжит карьеру. Сообщает сайт EURO.com.ua

“”Мы еще не говорили с клубом о новом контракте. Сейчас ситуация сложная из-за карантина. Знаю, что руководство проявило уважение ко мне, я тоже уважаю АЕК. Когда придет время, будем говорить, как будет лучше для клуба и для меня. Мне не о чем беспокоиться. Я полностью сосредоточен на своей работе и возобновлению сезона. Думаю, у нас будет время обсудить контракт.

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Когда слышу фразу “конец карьеры”, это причиняет мне боли. Не думал, как долго еще смогу играть. Так, четыре года в Аеке были прекрасными. Не секрет, что я люблю этот клуб. Но я никогда не заглядываю наперед. Никогда не знаешь, как все произойдет. Я счастлив здесь”, – сказал 33-летний украинец.

Источник: sportanalytic.com
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