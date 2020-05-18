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Футбол

Экс-форвард сборной Украины вошел в тренерский штаб Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Антонов

Новый главный тренер одесского “Черноморца” Сергей Ковалец определился с помощником, который будет помогать ему работать в клубе с Одессы.

Как стало известно, ассистентом Сергея Ковальца в “Черноморце” стал Алексей Антонов, который недавно завершил карьеру футболиста. О сроках соглашения 34-летнего экс-футболиста с “моряками” не сообщается.

Напомним, в свое время Алексей Антонов провел в составе “Черноморца” 50 матчей и забил пятнадцать голов. Также в активе игрока числятся два матча в составе сборной Украины по футболу, правда, без результативных действий.

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Тэги: Алексей АнтоновСергей КовалецЧерноморец
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