Экс-вратарь “Металлиста”: С “Динамо” меня просто выгнали

Известный голкипер Сергей Погорелый рассказал об учебе в академии “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Давай начнем с начала твоей карьеры вообще. Расскажи в двух словах: где начинал, зачем начинал, и всегда ты был голкипером? Насколько мне известно, ты в детстве был небольшого роста, ты всегда выделялся своими антропометрическими данными?

– Маленьким был, в команде был наименьшим.

– На ворота во дворе поставили как самого слабого, или ты – уже ребенок другого поколения?

– В ворота вообще шутливо… В школе “Динамо” школе был, там все вратари заболели, а я тогда в поле играл. “Кто станет?” Ну я…

– Это какой возраст?

– Лет 8, наверное. Знаешь, как дети: дурачились, кто поднял руку – тот станет.

– Встал на свою голову.

– Да, это сейчас там уже в 5-6 лет продвинутые, уже тренируются по 3 года. Раньше в 9 лет приходили. Вот так встал и стоял-играл.

– Ты – воспитанник”Динамо” Киев. Или так можно сказать?

– Нельзя так сказать. Большую часть времени, все детство я был воспитанником “Динамо”, но в последний год меня выгнали, потому что я маленького роста. Но считают, что я – питомец, потому что с моего года только я заиграл, и в “Динамо” тренеры приписывают, что они меня воспитали, – говорит Погорелый.