Понедельник, 18 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКоноплянка заявил о готовности вернуться в Севилью
Футбол

Коноплянка заявил о готовности вернуться в Севилью

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Коноплянка

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Евгений Коноплянка скучает по временам выступлений в составе испанской “Севильи”.

Несмотря на то, что в испанском гранде реализовать свой потенциал игроку не удалось, период выступлений в андалузском клубе он называет лучшим в карьере.

Я прошел удачный этап с «Севильей», выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был – я бы вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения

В составе “Севильи” Евгений Коноплянка отыграл 54 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

загрузка...
Тэги: Евгений КоноплянкаСевильяШалькеШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Чигринский – о трансфертном будущее

Экс-вратарь “Металлиста”: С “Динамо” меня просто выгнали

Зинченко пророчат роль дублера в “Ман Сити”

Фред: Я мог покинуть “Шахтер” в 2015 году

Соболь: Переговоры о моем выкупе на завершающей стадии

Закрыть