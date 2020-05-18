Коноплянка заявил о готовности вернуться в Севилью

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Евгений Коноплянка скучает по временам выступлений в составе испанской “Севильи”.

Несмотря на то, что в испанском гранде реализовать свой потенциал игроку не удалось, период выступлений в андалузском клубе он называет лучшим в карьере.

Я прошел удачный этап с «Севильей», выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был – я бы вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения

В составе “Севильи” Евгений Коноплянка отыграл 54 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.