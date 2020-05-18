Лунин останется в Овьедо до конца сезона

Официальный сайт испанского “Овьедо”, чьи цвета защищает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, объяснил ситуацию которая сложилась с арендованными игроками.

Несмотря на то, что действие арендного соглашения Андрея Лунина и других арендованных игроков истекает 30 июня, все арендованные игроки останутся в команде до окончания сезона, вне зависимости от того, когда он закончиться.

Напомним, перебравшись зимой в “Овьедо” Андрей Лунин с первых матчей стал игроком основного состава и неоднократно признавался болельщиками игроком матча.