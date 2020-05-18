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Милан планирует усилится защитником ПСВ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дензел Думфрис

Итальянский “Милан” продолжает изучать варианты усиления состава с прицелом на следующий сезон.

Как сообщает итальянская пресса, в сферу интересов миланского клуба попал защитник голландского “ПСВ” Дензел Думфрис. “Россонери” уже контактировали с руководством клуба на тему возможного трансфера. Ожидается, что сделка может обойтись “Милану” в 15 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Дензел Думфрис является одним из открытий чемпионата Голландии. На счету 24-летнего защитника 25 матчей в местной лиге, семь голов и четыре результативных передачи.

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Тэги: Дензел ДумфрисМиланПСВ
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