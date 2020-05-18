Першич может перейти в Тоттенхэм

Вингер сборной Хорватии и миланского “Интера” Иван Перишич может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Football.London, большой интерес к игроку проявляет лондонский “Тоттенхэм”. Руководство “шпор” ищет варианты усиления атаки, и игрок с таким опытом, как есть у Першича, вполне может помочь считают в клубе. В свете надвигающегося кризиса, в клуба считают, что “Интер” сможет снизить цену на игрока, на которого нынешний тренер команды Антонио Конте не рассчитывается.

Напомним, нынешний сезон Иван Перишич провел в составе “Баварии”, где он играл на правах аренды. Мюнхенский гранд имел возможность выкупить игрока за 20 миллионов евро, но отказался.