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Футбол

Президент “Динамо”: Готов предоставить “Шахтеру” любую арену в Киеве

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Динамо” Игорь Суркис назвал преимущества доигрывания матчей первой шестерки УПЛ в Киеве. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. “Заре” я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полуднем. Может, “Шахтер” решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет.
 
Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футбола, а не производить и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион “Динамо” имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК “Олимпийский”. Можно и на “Оболонь-Арене” играть, выбирайте”, – сказал Суркис в эфире программы “Великий футбол”.

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Напомним, против доигрывания матчей в Киеве из клубов первой “шестерки” выступают “Заря” и “Александрия”.

Источник: sportanalytic.com
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