ПСЖ и Эвертон претендуют на лидера Ромы

Один из главных талантов римской “Ромы” Лоренцо Пеллегрини этим летом может уйти на повышение.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, 23-летний полузащитник интересен английскому “Эвертону” и французскому “ПСЖ”. Ожидается, что оба клуба готовы заплатить клаусулу игрока, которая составляет 30 миллионов евро. Сделка должна состояться в период с 1 по 30 июля этого года, так, как именно в этот период будут действовать условия выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Лоренцо Пеллегрини 18 матчей в чемпионате Италии, один гол и девять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Ливерпуля” и “Реала”.