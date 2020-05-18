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ПСЖ и Эвертон претендуют на лидера Ромы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пеллегрини

Один из главных талантов римской “Ромы” Лоренцо Пеллегрини этим летом может уйти на повышение.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, 23-летний полузащитник интересен английскому “Эвертону” и французскому “ПСЖ”. Ожидается, что оба клуба готовы заплатить клаусулу игрока, которая составляет 30 миллионов евро. Сделка должна состояться в период с 1 по 30 июля этого года, так, как именно в этот период будут действовать условия выкупа.

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В нынешнем сезоне на счету Лоренцо Пеллегрини 18 матчей в чемпионате Италии, один гол и девять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны “Ливерпуля” и “Реала”.

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Тэги: Лоренцо ПеллегриниПСЖРома
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