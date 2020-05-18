Роман Григорчук желает возобновить тренерскую карьеру в Украине

Известный украинский специалист Роман Григорчук, спустя шесть лет после своего ухода из”Черноморца” готов вновь возглавить один из клубов чемпионата Украины.

Поработав с грандами чемпионатов Азербайджана и Казахстана, тренер желает возглавить один из лидирующих клубов УПЛ, который ставил бы перед собой высокие задачи.

«Да, конечно. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы, стремится играть в еврокубках. Я хотел бы осуществить свою мечту: выйти со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценна. Если ты имеешь возможность реализоваться и достигать таких побед, которые запоминаются на всю жизнь»

Напомним, под руководством Горигорчука “Черноморец” и “Габала” впервые в своей истории играли на групповом этапе Лиги Европы, под его руководством “Астана” побеждала этой осенью “Манчестер Юнайтед”.