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Шевченко: Сейчас главное – правильно разобраться в этой ситуации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что осенью возобновятся международные матчи. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Соскучился за футболом. Тем более, что буквально в эти дни мы планировали начать подготовку к Евро-2020. Но ничего, все это будет перенесено на следующий год. Сейчас главное – правильно разобраться в этой ситуации.

Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию. Особенно в тех странах, где возобновляется сезон. Для международных матчей важно, чтобы все границы открылись. Надеюсь, что к сентябрю мы будем иметь определенную базу данных, и УЕФА скоординирует все действия по поводу возобновления международных матчей, – сказал Шевченко в эфире программы “Великий футбол”.

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Источник: sportanalytic.com
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