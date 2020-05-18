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Футбол

Трое игроков “Зари” попали на карандаш иностранных скаутов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов рассказал, за кем из игроков луганского клуба следят скауты европейских команд. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В зимнее трансферное окно были звонки. На уровне переговоров были предложения. На меня выходили. Проявляли интерес к ряду футболистов. Но, понимаете, продавать одного и того же футболиста с “Динамо” или “Шахтера” и “Зари” – совсем разные предложения.

За Михайличенко смотрят очень давно. Ездят скауты, они обращаются за билетами. Не говорят, но нам удавалось узнавать, за кем следят. Да, есть внимание к Михайличенко, Чеберко, Кочергину”, – сказал Рафаилов в интервью ютуб-канала “Бомбардир”.

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Источник: sportanalytic.com
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