Возобновление матчей ПФЛ перенесут на две недели

В отличии от украинской Премьер лиги, которая может вернуться на большие экраны уже менее чем через две недели, возвращение футбола в Первой и Второй лигах пока откладывается.

По информации Sport Arena, вместо 2 июня, как планировалось ранее, футбольные матчи в низших дивизионах начнут проводить примерно в средине июня, предварительная дата 16 июня.

Сообщается, что окончательное решение будет принято в ближайший четверг, когда состоится собрание представителей клубов Первой и Второй лиги. Стоить отметить, что многие клубы выступают против возобновления сезона, так, как далеко не каждый клуб может обеспечить регулярное тестирование своих игроков на COVID-19.