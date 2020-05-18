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Футбол

Ювентус нацелился на звезду Вулверхэмптона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рауль Хименес

Нешуточная борьба обещает развернуться летом за форварда сборной Мексики и английского “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса.

Как сообщает авторитетное британское издание The Times, серьезные планы на игрока имеет туринский “Ювентус”. Сообщается, что “Старая Синьора готова выделить на футболиста 38 миллионов евро, что отвечает сумме, которую не так давно “волки” заплатили за форварда “Бенфике”

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Рауля Хименеса 29 матчей, тринадцать голов и шесть результативных передач. Ранее об интересе к мексиканскому форварду сообщалось со стороны мадридского “Реала”.

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Тэги: ВулверхэмптонРауль ХименесЮвентус
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