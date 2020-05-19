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Футбол

Агент Соболя подтвердил грядущий переход игрока в Брюгге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуард Соболь

В ближайшее время защитник сборной Украины Эдуард Соболь станет полноценным игроком бельгийского “Брюгге”.

Переговоры по переходу защитника “Шахтера” в стан чемпионов Бельгии находятся на финальной стадии, что подтвердил его агент Сергей Серебренников.

«Вопрос практически решенный, там только нюансы юридического характера. Думаю, что в ближайшие дни все решится. Большая вероятность, что он останется игроком «Брюгге». 

По неофициальным данным “Шахтер” получит за Эдуарда Соболя примерно 3-4 миллиона евро.

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Тэги: БрюггеШахтерЭдуард Соболь
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