Бекхэм заявил, что скучает по футболу

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отметил, что до сил пор скучает по футболу.

На своей станице в инстаграм он напомнил, что 19 мая исполнилось 7 лет с тех пор, как он сыграл свой последний матч в карьере.

«Прекрасные воспоминания.

Мне очень повезло, что я играл с потрясающими товарищами по команде и получал изумительную поддержку фанатов. Все еще скучаю по этому. Не могу дождаться следующей главы с «Интер Майами», – заявил Бекхэм.

Напомним, Дэвид защищал цвета таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».