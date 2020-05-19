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Футбол

Экс-бомбардир Днепра может перейти в Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никола Калинич

Бывший нападающий днепровского “Днепра” Никола Калинич следующий сезон может начать в чемпионате Турции.

Опытнейший хорватский нападающий, который нынешний сезон на правах аренды провел в составе “Ромы”, заинтересовал стамбульский “Фенербахче”, который рассчитывает взять игрока в аренду в мадридского “Атлетико”. Как сообщает AS, римская “Рома” могла стать преградой на пути сделки, но клуб отказался от опции приобретения игрока.

В составе “Ромы” Никола Калинич провел девять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. К слову, это уже третий его итальянский клуб, после того, как он покинул “Днепр”, ранее он поиграл в составе “Милана” и “Фиорентины”.

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Тэги: Никола КалиничРомаФенербахче
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