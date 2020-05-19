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Футбол

Эксперт: Соболь может заиграть на самых высоких ролях в Европе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный эксперт Евгений Левченко считает, что украинский защитник Эдуард Соболь имеет шанс заиграть в ведущем клубе Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я думаю, сегодня Соболь является прочным оборонительным редутом. Брюгге всегда пытается играть с высоким прессингом. Среди главных качеств Эдуарда – скорость, подключения вперед.

Если брать глобально, то шанс Соболя заиграть в Европе на самых высоких ролях мне кажется реальным”, – сказал Левченко в комментарии для программы Yellow на канале “Футбол”.

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Добавим, ранее сообщалось, что “Брюгге” ведет переговоры с “Шахтером” по поводу выкупа контракта Соболя.

Источник: sportanalytic.com
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