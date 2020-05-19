Игрок “Динамо”: Полюбил бокс благодаря Усику и Ломаченко

Защитник “Динамо” Александр Караваев рассказал, как началось его увлечение боксом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Бокс начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел, как дерутся Усик и Ломаченко. Потом уже увидел и Гвоздика и Беринчика.

Когда увидел бои Усика и Ломаченко, меня начал захватывать бокс, я стал им восхищаться. До этого я не воспринимал этот спорт. Не нравилось мне: бьют по лицу, больно, что они делают и зачем. А когда понял, что это искусство, как и футбол, то начал следить”, – сказал Караваев в эфире “Великого футбола”.

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