Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИгрок “Динамо”: Полюбил бокс благодаря Усику и Ломаченко
Футбол

Игрок “Динамо”: Полюбил бокс благодаря Усику и Ломаченко

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Динамо” Александр Караваев рассказал, как началось его увлечение боксом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Бокс начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел, как дерутся Усик и Ломаченко. Потом уже увидел и Гвоздика и Беринчика.

Когда увидел бои Усика и Ломаченко, меня начал захватывать бокс, я стал им восхищаться. До этого я не воспринимал этот спорт. Не нравилось мне: бьют по лицу, больно, что они делают и зачем. А когда понял, что это искусство, как и футбол, то начал следить”, – сказал Караваев в эфире “Великого футбола”.

Читайте также:  Реал не планирует возвращать Лунина на следующий сезон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик: Вы не выгоните меня из Украины.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Стало известно, когда Холанд перейдет в Реал

Шахтер вошел в топ-10 клубов Европы по проценту разгромов в национальном чемпионате

Трое игроков “Зари” попали на карандаш иностранных скаутов

Алиев “наколол” на ноге свой фейс (ФОТО)

Президент “Динамо”: Готов предоставить “Шахтеру” любую арену в Киеве

Закрыть