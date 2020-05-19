Игроки ФК Львов сдали отрицательные тесты на коронавирус

Ещё один клуб украинской Премьер лиги вернулся к полноценным тренировкам после карантина.

Как сообщает официальный сайт ФК “Львов”, на днях все игроки клуба сдали тест на наличие COVID-19, к счастью ни у кого опасное заболевание не обнаружено, что подтвердило тестирование.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, с сегодняшнего дня команда проводит полноценные тренировки. Ближайший поединок футболисты ФК “Львов” проведут 30 мая против полтавской “Ворсклы”, которая на днях также успешно прошла тестирование на коронавирус.