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Футбол

Лидер Первой лиги сменит стадион в случае выхода в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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В случае выхода в УПЛ львовский “Рух” заявит “Арену Львов” основным стадионом для проведения домашних матчей. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом пишет издание “Спортивка”.

“Движение” в случае выхода в украинскую премьер-лигу (а кто сомневается?) основным стадионом для проведения домашних игр подаст “Арену-Львов”. Уютный “Скиф” не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола

— Спортивка (@Sportyvka) May 19, 2020

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Добавим, в текущем сезоне Первой лиги “Движение” проводит домашние матчи на львовском стадионе “Скиф”.

Напомним, ранее президент “руховцев” Григорий Козловский заявлял, что планирует строительство собственного клубного стадиона.

Источник: sportanalytic.com
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