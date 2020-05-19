Лидер Первой лиги сменит стадион в случае выхода в УПЛ

В случае выхода в УПЛ львовский “Рух” заявит “Арену Львов” основным стадионом для проведения домашних матчей. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом пишет издание “Спортивка”.

“Движение” в случае выхода в украинскую премьер-лигу (а кто сомневается?) основным стадионом для проведения домашних игр подаст “Арену-Львов”. Уютный “Скиф” не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола

— Спортивка (@Sportyvka) May 19, 2020

Добавим, в текущем сезоне Первой лиги “Движение” проводит домашние матчи на львовском стадионе “Скиф”.

Напомним, ранее президент “руховцев” Григорий Козловский заявлял, что планирует строительство собственного клубного стадиона.