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Футбол

Манчестер Сити подпишет вундеркинда Пеньяроля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Факундо Пельистри

Ещё один ТОП-клуб Европы включился в борьбу за одного из главных талантов чемпионата Уругвая Факундо Пельистри.

По информации британской прессы, большие шансы подписать 18-летнего уругвайского таланта “Пеньяроля” имеет английский “Манчестер Сити”. В последнее время представители “горожан” резко активизировались в плане переговоров и все идет к тому, что стороны достигнуть соглашение. Ориентировочная сумма компенсации за игрока составит 12 миллионов евро.

Если сделка состоится, “Манчестер Сити” уведет Пельистри в мадридского “Реала”, который ранее считался фаворитом в борьбе за игрока.

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Тэги: МСПеньярольРеалФакундо Пельистри
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