Манчестер Сити подпишет вундеркинда Пеньяроля

Ещё один ТОП-клуб Европы включился в борьбу за одного из главных талантов чемпионата Уругвая Факундо Пельистри.

По информации британской прессы, большие шансы подписать 18-летнего уругвайского таланта “Пеньяроля” имеет английский “Манчестер Сити”. В последнее время представители “горожан” резко активизировались в плане переговоров и все идет к тому, что стороны достигнуть соглашение. Ориентировочная сумма компенсации за игрока составит 12 миллионов евро.

Если сделка состоится, “Манчестер Сити” уведет Пельистри в мадридского “Реала”, который ранее считался фаворитом в борьбе за игрока.