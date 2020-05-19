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Футбол

Наставник “Зари”: У нас нет больных на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник рассказал о результатах повторного тестирования игроков и тренеров луганского клуба на коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У “Зари” все здоровы. Команде и тренерскому штабу дважды был сделан тест на коронавирус, оба раза он показал отрицательный результат. Травмированных у нас нет. Больных тоже нет.

Никита Шевченко уже прибыл в Запорожье и вместе со всеми сегодня сдавал тест на коронавирус “, – сказал Скрипник.

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Напомним, несколько месяцев назад Никита Шевченко получил серьезную травму во время сборов “Зари” в Турции.

Источник: sportanalytic.com
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