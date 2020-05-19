Прикарпатье не желает возобновления Первой лиги

Середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Прикарпатье” не видит смысла в возобновлении сезона во втором по силе дивизионе страны.

После 19 сыгранных туров команда не претендует ни на выход в элиту, не рискуя вылететь, что делает участие во второй половине сезона для команды бессмысленным считает президент клуба Василий Ольшанецкий.

«Не видим смысла возобновлять чемпионат. Для кого мы будем играть? Для пустых трибун. Если УПЛ еще где-то транслирует телевидение, то у нас только один матч в туре показывает «Xsport». Нет смысла рисковать людьми.

Мы можем начать, а через тур-второй закончить. Сейчас любую область могут закрыть в любой момент. Мы же видим, что не идет на спад коронавирус. И это еще без массового тестирования.

Ранее против возобновления сезона в Первой лиги выступили “Черноморец”, “Кремень”, “Минай”, “Рух” и ряд других клубов дивизиона.