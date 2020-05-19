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Футбол

Рафаилов доволен приглашением Скрипника в Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Бывший генеральный директор луганской “Зари” Сергей Рафаилов прокомментировал зимний успех клуба, которому удалось пригласить на должность главного тренера команды бывшего тренера “Вердера” Виктора Скрипника.

Несмотря на то, что многие после ухода Юрия Вернидуба переживали о будущем “Зари”, луганский клуб не только “не посыпался”, а и вовсе претендует на место в Лиге Чемпионов.

Замена Вернидуба на Скрипника – это плюс для «Зари»?

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– Конечно. Это плюс для всего украинского футбола. Мы пригласили человека, который уже стал европейцем, поиграл и тренировал в Европе. То есть, пригласили европейского тренера, но русскоязычного. 

Да, можно пригласить тренера-иностранца, испанская школа, итальянская школа. Но он же не понимает русского, не может передать эмоции. Переводчик тоже не передаст. Эмоции, слова на местном жаргоне – у него этого нет, переводчик этого тоже не знает. 

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А Скрипник с европейской школой, но русскоязычный. Это неоценимо. По характеру очень приятный человек.

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Тэги: Виктор СкрипникЗаряСергей Рафаилов
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