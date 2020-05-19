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Футбол

Роман Яремчук зимой мог оказаться в АПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины и бельгийского “Гента” Роман Яремчук мог перебраться в чемпионат Англии уже этой зимой.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, планы на форварда украинской сборной имел один из клубов чемпионата Англии, но уровень этого клуба не устроил одного из лучших бомбардиров “Гента”.

«У Яремчука было предложение из АПЛ зимой. Но это был не тот клуб, в который он хотел бы переехать. Не тот город, в который он хотел бы переехать», – заявил Цыганык.

Напомним, ранее сообщалось, что большой интерес в услугах форварда проявляли “Лацио” и “Рома”.

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Тэги: ГентИгорь ЦыганыкРоман Яремчук
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