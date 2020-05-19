Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРух определился со стадионом в случае выхода в УПЛ
Футбол

Рух определился со стадионом в случае выхода в УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Львовский “Рух”, который не скрывает своих амбиций стать грозной силой в украинском футболе, в случае выхода в УПЛ будет играть на главном стадионе Львова – “Львов Арене”.

По информации Спортивки, руководство клуба во главе с Григорием Козловским сделало свой выбор в пользу стадиона, на котором проводились матчи чемпионата Европы по футболу. “Рух” также выбирал между львовскими стадионами “Скиф” и “Украина”.

Читайте также:  Борис Тащи помог Санкт-Паули удержать ничью в матче с Нюрнбергом

Напомним, после зимней паузы львовский “Рух” лидирует в Первой лиге чемпионата Украины. Интересно, что в элите молодой клуб может заменить “Карпаты”, которые идут на последнем месте в чемпионате Украины.

загрузка...
Тэги: Арена ЛьвовПервая лигаРух
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тимо Вернер
Тимо Вернер может перейти в Интер

Эдуард Соболь
Агент Соболя подтвердил грядущий переход игрока в Брюгге

Лерой Сане
Сане отказался подписывать новый контракт с МС

Украинский легионер метит в сборную Украины

Иностранные клубы ведут таланта “Динамо”

Закрыть