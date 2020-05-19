Рух определился со стадионом в случае выхода в УПЛ

Львовский “Рух”, который не скрывает своих амбиций стать грозной силой в украинском футболе, в случае выхода в УПЛ будет играть на главном стадионе Львова – “Львов Арене”.

По информации Спортивки, руководство клуба во главе с Григорием Козловским сделало свой выбор в пользу стадиона, на котором проводились матчи чемпионата Европы по футболу. “Рух” также выбирал между львовскими стадионами “Скиф” и “Украина”.

Напомним, после зимней паузы львовский “Рух” лидирует в Первой лиге чемпионата Украины. Интересно, что в элите молодой клуб может заменить “Карпаты”, которые идут на последнем месте в чемпионате Украины.