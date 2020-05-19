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Футбол

Соболь подпишет с Брюгге 4-х летний контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в шаге от полноценного контракта с бельгийским “Брюгге”.

По информации Meta Ratings, украинский защитник дал согласие на соглашение с брюссельским клубом, срок которого рассчитан на четыре года. В ближайшее время между собой должны договориться “Брюгге” и “Шахтер”. Ориентировочная сумма компенсации за игрока составит 4 миллиона евро.

Напомним, Эдуард Соболь перешел в “Брюгге” прошлым летом на правах аренды. Защитник на протяжении сезона был одним из ключевых исполнителей и помог клубу стать чемпионом Бельгии.

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Тэги: БрюггеШахтерЭдуард Соболь
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