Соболь подпишет с Брюгге 4-х летний контракт

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в шаге от полноценного контракта с бельгийским “Брюгге”.

По информации Meta Ratings, украинский защитник дал согласие на соглашение с брюссельским клубом, срок которого рассчитан на четыре года. В ближайшее время между собой должны договориться “Брюгге” и “Шахтер”. Ориентировочная сумма компенсации за игрока составит 4 миллиона евро.

Напомним, Эдуард Соболь перешел в “Брюгге” прошлым летом на правах аренды. Защитник на протяжении сезона был одним из ключевых исполнителей и помог клубу стать чемпионом Бельгии.