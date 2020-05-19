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Футбол

Тимо Вернер может перейти в Интер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Звезда чемпионата Германии по футболу Тимо Вернер в скором времени может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Calciomercato.com, фаворитом в борьбе за игрока достаточно внезапно стал миланский “Интер”. Ранее сообщалось, что Тимо Вернер близок к переходу в “Ливерпуль”, но после того, как мерсисайдский клуб взял время на размышление, в борьбу включился миланский “Интер”.

Сообщается, что представители “нерадзурри” находятся в постоянном контакте с окружением игрока и уже даже успели переубедить его перебраться в Серию А, хотя ранее его приоритетом был чемпионат Англии.

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