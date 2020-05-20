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Футбол

Бразилец убежал со “Львова” за недоедания

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер белорусского “Торпедо-Белаз” Юрий Пунтус рассказал о подробностях трансфера бразильского хавбека Липе Велозу. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вы же знаете его судьбу. Ему пришлось сбежать из “Львова”. Там ему было невыносимо тяжело находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру.

Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина – это не Беларусь. Это дорога по 20-25 часов. Плюс не баловали питанием. И невыплата зарплаты. Он посчитал, что бесплатно и голодным там ничего сидеть”, – сказал Пунтус в эфире программы “Стоп-кадр”.

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Напомним, Липе выступает за клуб из Жодино на правах аренды, подробности которой не раскрываются.

Источник: sportanalytic.com
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