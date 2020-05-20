Дулуб назвал Милевского алмазом

Белорусский тренер Олег Дулуб комментируя матч «Энергетик-БГУ» – «Динамо» Брест (2:1) в программе «Ясно о футболе» назвал украинского нападающего Артема Милевского алмазом.

По его словам, Милевский одной передачей может вскрыть все построения.

«По Милевскому видно, что он немножко «поднаелся» в таком графике. Может быть, нужно через ротацию вводить в состав Кривца. Этот в прошлом игрок национальной сборной», — сказал он.

Также тренер добавил, что именно тренерский штаб должен знать, как использовать Милевского.

«Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать. Кто на что горазд», – добавил Дулуб.