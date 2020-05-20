Экс-защитник Динамо переболел коронавирусом

Известный в прошлом защитник киевского “Динамо” Бетао, который после ухода из столичного клуба вернулся на родину в Бразилию, признался, что не так давно он переболел опаснейшим заболевание коронавирусом.

По словам игрока симптомы болезни напоминали обычный грипп, или простуду, но сейчас он уже полностью излечился и готов тренироваться в полную силу.

Мой тест был положительным, у меня был вирус, но сейчас он уже неактивен. Коронавируса у меня больше нет. У меня была головная боль и простуда. Я продолжал нормально тренироваться, мне не мешало. Когда у моего друга подтвердили, я пообщался с клубным врачом.

Я провел 30 дней дома, чтобы не распространять вирус. Я нормально проводил время дома, но на ночь уходил в отдельную комнату. На тот момент я еще не знал, что это коронавирус. Думал, что обычный грипп»

Напомним, в составе киевского “Динамо” Бетао провел пять лет, сыграв более сотни матчей. Сейчас 36-летний игрок защищает цвета бразильского “Аваи”.