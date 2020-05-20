Флорин Чернат объяснил, почему ему было тяжело в Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Флорин Чернат отметил, что когда пришел в украинскую команду, то ему было тяжело из-за незнание языка.

По словам экс-игрока, тогда в команде никто не знал английский язык, потому пришлось быстро изучать русский.

«Сначала было очень сложно, потому что первые полгода я был единственным румыном в команде. В то время никто не говорил по-английски, да и я тогда не очень хорошо знал этот язык. Старался поскорее выучить русский, смотрел телевизор, пытался общаться в команде.

Агент написал для меня базовые слова, которые нужно сразу запомнить, чтобы ориентироваться на поле – «влево», «вправо», «вперед», «назад». Но где-то после 2-2,5 лет в Киеве начал хорошо понимать русский и говорить», – приводит слова Черната официальный сайт «Динамо».

Напомним, Чернат защищал цвета «Динамо» с 2001 по 2009 год.