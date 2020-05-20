Интер начал переговоры по контракту с Кавани

Нападающий сборной Уругвая и французского “ПСЖ” Эдинсон Кавани близок к возвращению в чемпионат Италии.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители миланского “Интера” начали переговоры по контракту с агентами звездного нападающего. Контракт Кавани с “ПСЖ” заканчивается через полтора месяца, что позволяет подписать форварда бесплатно.

Напомним, в чемпионате Италии Эдинсон Кавани в свое время играл в составе “Наполи” и “Палермо”. Ране сообщалось, что воспользоваться окончанием контракта игрока планирует мадридский “Атлетико”.