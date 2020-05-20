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Футбол

Журналист: Шевченко становится марионеткой в политических играх

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известный журналист Константин Андриюк раскритиковал Андрея Шевченко за его совместное обращение с Игорем Белановым и Блохиным к председателю ВРУ по поводу ВСК по работе председателя УАФ Андрея Павелко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне только одно интересно!Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вообще хоть знает о существовании этого письма? Он хоть может расшифровать аббревиатуру – ВСК ВР? Он хоть назовет деревня, где находится этот завод искусственных полей? Точнее, извините – находился!

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Он… да что тут продолжать, это какой-то день сурка!

Из года в год, этот человек становится марионеткой в политических играх. И жизнь его ничему не учит!

А в общем, ему и переживать нечего! Украинский болельщик, он такой. Терпеливый! Поэтому, сборная Украины, давай – Вперде!” – написал Андриюк в фейсбуке.

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Источник: sportanalytic.com
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