Марвин Мартинс покинул львовские Карпаты

Львовские “Карпаты” продолжают терять своих легионеров из-за нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Ещё одним игроком, который покинул “Карпаты” по ходу сезона стал защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс, который сообщил о своем уходе на своей странице в Инстаграм.

«Хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью «Карпат». Хотел бы поблагодарить персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю удачи в будущем.

Напомним, Марвин Мартинс пополнил состав “Карпат” прошлым летом, причем был одним из ключевых исполнителей. На счету защитника 23 матча, один гол и одна результативная передача.