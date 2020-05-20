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Марвин Мартинс покинул львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марвин Мартинс

Львовские “Карпаты” продолжают терять своих легионеров из-за нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Ещё одним игроком, который покинул “Карпаты” по ходу сезона стал защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс, который сообщил о своем уходе на своей странице в Инстаграм.

«Хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью «Карпат». Хотел бы поблагодарить персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю удачи в будущем.

Напомним, Марвин Мартинс пополнил состав “Карпат” прошлым летом, причем был одним из ключевых исполнителей. На счету защитника 23 матча, один гол и одна результативная передача.

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Тэги: КарпатыМарвин МартинсУПЛ
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