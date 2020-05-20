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Футбол

Милан нацелился на таланта Брюгге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Крепен Дьятта

Прогресс 21-летнего вингера бельгийского “Брюгге” Крепена Дьятта не остался без внимания со стороны европейских клубов.

Как сообщает Seneweb, большой интерес к игроку проявляет итальянский “Милан”, скауты которого следили за игроком на протяжении всего сезона. Сообщается, что переход 21-летнего полузащитника может обойтись “россонери” в 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крепен Дьятта отыграл в составе “Брюгге” 34 матча во всех турнирах и забил восемь голов. Ранее интерес к игроку приписывали со стороны “Уотфорда” и “Герты”.

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Тэги: БрюггеКрепен ДьяттаМилан
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