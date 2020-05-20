Милан подпишет вратаря сборной Сербии?

Незатихающие слухи по поводу возможного ухода из команда Джанлуиджи Доннаруммы вынуждает руководство “Милана” искать варианты замены своему вратарю.

По информации Tuttosport, большой интересе “россонери” проявляют к вратарю французского “Реймса” и сборной Сербии Предрагу Райковичу. 24-летний вратарь провел неплохой сезон во Франции, чем и привлек к себе внимание “Милана”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Предрага Райковича 30 матчей в составе “Реймса”, в которых он пропустил 21 гол. Прошлым летом его трансфер обошелся французскому клубу всего лишь в пять миллионов евро.