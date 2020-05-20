Нападающий “Динамо” признался в симпатии к Ломаченко

Форвард “Динамо” Назарий Русин рассказал о своем увлечении боксом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом. Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтею Уайлдеру.

Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя”, – сказал Русин в интервью официальному сайту “бело-синих”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дэвис: Я вынесу Ломаченко максимум за 10 раундов