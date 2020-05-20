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Футбол

Нападающий “Динамо” признался в симпатии к Ломаченко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Динамо” Назарий Русин рассказал о своем увлечении боксом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом. Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтею Уайлдеру.

Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя”, – сказал Русин в интервью официальному сайту “бело-синих”.

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Источник: sportanalytic.com
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