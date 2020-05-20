Президент УЕФА: Уже совсем скоро болельщики вернутся на стадионы

Президент УЕФА Александр Чеферин с оптимизмом смотрит на ситуацию с коронавирусом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие считают.

Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой.

Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро”, – считает Чеферин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокубковый сезон может завершиться в сокращенном формате.