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ПСЖ включается в борьбу за Холанда

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрлинг Холанд

Звезда дортмундской “Боруссии” Эрлинг Холанд может новый сезон начать в составе французского “ПСЖ”.

Как сообщает Marca, лучшая команда Франции последних лет рассматривает норвежского голеадора, как один из приоритетных вариантов в случае ухода либо Килиана Мбаппе, либо Неймара. Ожидается, что за 19-летнего форварда французский гранд может заплатить “Боруссии” около 80 миллионов евро.

Отметим, несмотря на юный возраст, Эрлинг Холанд является одним из самых результативных форвардов сезона в мире, на его счету 41 гол и десять результативных передач в 34 матчах. Контракт с “Боруссией” рассчитан на четыре года.

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Тэги: Боруссия ДортмундПСЖЭрлинг Холанд
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