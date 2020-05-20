ПСЖ включается в борьбу за Холанда

Звезда дортмундской “Боруссии” Эрлинг Холанд может новый сезон начать в составе французского “ПСЖ”.

Как сообщает Marca, лучшая команда Франции последних лет рассматривает норвежского голеадора, как один из приоритетных вариантов в случае ухода либо Килиана Мбаппе, либо Неймара. Ожидается, что за 19-летнего форварда французский гранд может заплатить “Боруссии” около 80 миллионов евро.

Отметим, несмотря на юный возраст, Эрлинг Холанд является одним из самых результативных форвардов сезона в мире, на его счету 41 гол и десять результативных передач в 34 матчах. Контракт с “Боруссией” рассчитан на четыре года.