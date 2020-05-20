Роберто Мартинес продлил контракт с Бельгийской футбольной ассоциацией

Руководители бельгийского футбола остались удовлетворены работой главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса.

Как сообщает официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации, 46-летний испанский специалист продлил контракт до конца 2022 года, что позволит тренеру работать во главе сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии в 2016 году, под его руководством команда стала бронзовыми призером чемпионата мира 2018 году и успешно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020.