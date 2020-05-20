“Шахтер” продает украинца в Европу, “Рома” ведет лидера “Александрии”

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Украинский фланговый защитник Эдуард Соболь близок к полноценному переходу в “Брюгге”.

По данным СМИ, переговоры “Шахтера” и “Брюгге” находятся на завершающей стадии и вскоре о трансфере объявят официально.

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Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец может переехать в Серию А

По информации СМИ, игра 26-летнего хавбека заинтересовал римскую “Рому”, которая изучает возможность его трансфера.

Защитник “Ворсклы” Владимир Чеснаков подписал с полтавским клубом новый контракт сроком на 1 год с возможностью продления еще на год.

Центрбек донецкого “Шахтера” Валерий Бондарь попал в сферу интересов португальськго “Спортинга”.