Скрипник рассказал, почему покинул Вердер

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник сообщил, почему ему пришлось покинуть «Вердер» в 2016 году.

По его словам, во главе угла всегда стоит команды и нет ничего важней.

«Когда возникают трудности в работе, то ты принимаешь решение, что надо отойти в сторону, чтобы этот корабль дальше плыл.

У меня ни в коем случае никаких обид, нормальные отношения со всеми действующими лицами клуба», — приводит слова Скрипника Sport Arena.

Также он добавил, что Томас Шааф поздравил его с полноценным тренерством.

«Когда я ушел в отставку, Томас Шааф сказал: «Поздравляю, теперь ты настоящий тренер», – сказал специалист.