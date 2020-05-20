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Скрипник рассказал, почему покинул Вердер

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник сообщил, почему ему пришлось покинуть «Вердер» в 2016 году.

По его словам, во главе угла всегда стоит команды и нет ничего важней.

«Когда возникают трудности в работе, то ты принимаешь решение, что надо отойти в сторону, чтобы этот корабль дальше плыл.

У меня ни в коем случае никаких обид, нормальные отношения со всеми действующими лицами клуба», — приводит слова Скрипника Sport Arena.

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Также он добавил, что Томас Шааф поздравил его с полноценным тренерством.

«Когда я ушел в отставку, Томас Шааф сказал: «Поздравляю, теперь ты настоящий тренер», – сказал специалист.

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Тэги: Виктор СкрипникЗаря
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