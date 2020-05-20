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Футбол

Ужгород и Полтава среди городов, где в скором времени сборная Украины может провести матчи

Андрей ОгородникНет комментариев
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География городов Украины, где в основном проводит матчи главная команда страны – сборная Украины, может пополниться двумя городами.

Впервые за очень длительный промежуток времени сборную Украины по футболу смогут увидеть жители Ужгорода, где, к слову, проводился первый матч в истории сборной Украины. Также в число городов попала и Полтава и её стадион имени Бутовского.

Как сообщает Sport Arena, на ближайшем исполкоме будет принято решение по включению этих городов в число тех, которые могут принимать матчи сборной. Также в число городов и стадионов, где будет проводить матчи сборная Украины в течении ближайших двух лет входят НСК Олимпийский (Киев), ОСК Металлист (Харьков), Арена Львов (Львов), Черноморец (Одесса), Днепр-Арена (Днепр) и Славутич-Арена (Запорожье).

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Тэги: АвангардСборная УкраиныСтадион Бутовского
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