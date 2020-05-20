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Футбол

В Черноморце начали отдавать долги по зарплатам

Андрей ОгородникНет комментариев
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Черноморец

Улучшение финансовой ситуации наблюдается в одном из самых проблемных клубов Первой лиги “Черноморце”.

Несмотря на постоянные слухи о большой задолженности перед игроками, в последнее время ситуация стала улучшаться, о чем сообщил защитник клуба Станислав Микицей.

«Да, долги действительно есть, но их все пообещали закрыть, как только наладится ситуация и клуб вновь будет получать прежний доход. Честно говоря, уже начинает появляться хоть какой-то просвет, ведь буквально сегодня мы получили на карту первый раз зарплату. Правда, неполную, но движение вперед в этом плане наблюдается»

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с финансами “Черноморец” может вообще сняться с розыгрыша Первой лиги, также из-за финансовых проблем клуб покинул Остап Маркевич.

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Тэги: коронавирусПервая лигаЧерноморец
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